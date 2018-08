Der chinesische Photovoltaik-Hersteller hat knapp 2800 Megawatt Solarmodule im zweiten Quartal abgesetzt. Das liegt leicht unter Vorjahresniveau, während der Umsatz um fast ein Viertel einbrach. Dafür steigerte Jinko Solar aber den Nettogewinn.Die Jinko Solar Holdings Co. Ltd. hat im zweiten Quartal 2018 Solarmodule mit insgesamt 2794 Megawatt ausgeliefert, wobei 200 Megawatt in eigene Photovoltaik-Projekte flossen. Dies sei gegenüber dem Vorjahresquartal ein Rückgang um 3,1 Prozent, doch eine Steigerung um 38,7 Prozent gegenüber dem ersten Quartal. Der Umsatz sei im Vergleich zum 2. Quartal 2017 ...

