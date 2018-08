Bayer-Anleger haben am Montag wenig zu lachen: Die Aktie bricht um mehr als zehn Prozent ein. Schuld ist eine Schadenersatzklage in den USA wegen einem glyphosathaltigen Unkrautvernichtungsmittel der neuen Bayer-Tochter Monsanto. Was das für die Aktie bedeutet, was Anleger jetzt wissen sollten. Von Annika Kintscher

