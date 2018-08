Der Konflikt zwischen der Türkei und den USA eskaliert. Deutsche Urlauber freuen sich über das historische Tief der Lira. Doch die sonstigen Konsequenzen für Deutschland sind weniger rosig.

Für deutsche Urlauber herrschen in der Türkei derzeit paradiesische Zustände. Schon die Reiseangebote sind kaum zu unterbieten: Eine Woche Hotel, All Inclusive, samt Flug und Transfer für unter 250 Euro. Und vor Ort zahlen die Urlauber derzeit sogar von Tag zu Tag weniger. Grund ist der Kurs der Türkischen Lira, der nach vielen ohnehin schwachen Monaten am Freitag zeitweise um 20 Prozent abgestürzt ist. Aktuell kostet ein Euro 7,80 Lira. Vor einem Jahr waren es noch 4,20 Lira. Selbst abzüglich der Inflation können sich Urlauber vor Ort also deutlich mehr leisten.

Doch abseits der Ferienresorts sorgt die wachsende Wirtschaftskrise für deutlich weniger gute Laune. Nicht nur die schwache Währung, auch die Inflation von knapp 16 Prozent setzt die Türken unter Druck - und nicht nur sie, sondern auch die Eurozone und damit Deutschland.

Das liegt zum einen an den Exporten gen Osten. Die werden durch das Lira-Tief immer teurer für türkische Abnehmer, Privatpersonen wie Unternehmen. Hinzu kommt, dass viele Firmen in Dollar oder Euro verschuldet sind, ihre Einnahmen jedoch auf dem Heimatmarkt über Lira bestreiten. So verlieren sie stetig Geld - und geben in der Folge noch weniger für Importe aus dem teuren Ausland aus.

Ohnehin lohnt es sich für deutsche Firmen derzeit kaum zu exportieren, erklärt Alexander Kriwoluzky, Abteilungsleiter Makroökonomie am deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin: Da die Ware in Lira bezahlt wird, könnten Exporte durch erneute Kursabstürze leicht zu Verlusten werden. So oder so ist die vorher starke Expansion der deutschen Exporteure gebremst: Bereits im Juni brachen die deutschen Exporte in die Türkei um sechs Prozent ein.

Betroffen sind in Deutschland vor allem Unternehmen aus den Bereichen Chemische Erzeugnisse, Kraftfahrzeuge und ...

