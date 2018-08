Während die Handelskriege immer mehr werden und die Schwellenländer in eine Krise schlittern, wird der US-Dollar zum sicheren Hafen für viele Investoren. Ob das klug ist, sei dahingestellt. Momentan aber führt das zu neuem Druck auf den Goldpreis.

Die türkische Krise und ihre globale Dimension

40 Prozent hat die türkische Lira seit Jahresanfang verloren. Im Zuge des Absturzes in den vergangenen drei Handelstagen - der stärkste seit der türkischen Bankenkrise vor 17 Jahren - wurden auch andere Schwellenländer in Mitleidenschaft gezogen. Allein der südafrikanische Rand verlor in der Spitze 10 Prozent an Wert über Nacht. Obwohl die türkische Krise hausgemacht ist - keine unabhängige Notenbank, permanentes Leistungsbilanzdefizit, Misstrauen von Investoren etc. - trifft sie jetzt auch andere Emerging Markets mit Wucht, die Aktienmärkte in Fernost gaben heute durchweg nach. Und selbst die Industrieländer sind davon betroffen. Die spanische BBVA fuhr 2017 20 Prozent seines Gewinns in der Türkei ein und ist heute der größte europäische Kreditgeber im Land. Stark betroffen dürfte auch UniCredit durch seine Tochter YapiKredi sein. Zudem wird bei der BNP Paribas über mögliche Abschreibungen fabuliert. Auch die Deutsche Bank und die Commerzbank sind in der Türkei engagiert, allerdings in einem deutlich kleineren Rahmen. Durch den Absturz der Lira sind die Kreditrisiken der dortigen Unternehmen deutlich gestiegen. Sie wiesen nach den letzten Statistiken Dollar-Kredite im Wert von 450 Mrd. auf. Durch den Lira-Absturz drohen sie zahlungsunfähig zu werden. Wie ernst die Lage ist, zeigte sich heute Morgen. Die Garanti Bank, größter privater Kreditgeber für Unternehmen, soll derzeit keine Lira mehr in Euro, Dollar oder Pfund umtauschen. Dies wurde bisher aber nicht offiziell bestätigt. Andere Institute dürften dem Beispiel folgen.

Die Flucht in den Dollar

Die Devisenhändler schalten in solch stürmischen Phasen stets in den Risk Off-Modus und bewegen ihre Aber-Billionen ...

