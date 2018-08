Mainz (ots) -



Woche 33/18 Dienstag, 14.08.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.25 Terra Xpress XXL Ärger auf dem Land



6.10 Terra Xpress XXL Ärger im Haus



6.55 Terra Xpress XXL Tückische Gewässer



7.40 Terra Xpress XXL Heimtückisch beklaut, was nun?



( weiterer Ablauf ab 8.28 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 11.35 Mördern auf der Spur Cold Cases Deutschland 2016



( weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 14.35 ZDF-History Die Dollar-Prinzessinnen - Amerikas reiche Töchter Deutschland 2016



15.20 ZDF-History Queen Elizabeth II. - Meine Krönung Deutschland 2018



16.05 ZDF-History Mythos Sisi



16.50 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Peter Graf Deutschland 2017



17.35 ZDF-History Dumm gelaufen: Missgeschicke der Geschichte Deutschland 2013



18.20 ZDF-History Roms Rache - Die Schlacht im Harz Deutschland 2011



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Kupferrolle vom Toten Meer Großbritannien 2016



22.25 Mythen-Jäger Die Teilung des Roten Meeres Großbritannien 2014



23.10 Geheimnisse der Kirche Tod am Kreuz Neuseeland 2015



23.50 Geheimnisse der Kirche Die Nägel von Golgatha Neuseeland 2015



0.35 heute journal



1.05 Auf der Spur des rechten Terrors Die sieben Geheimnisse des NSU



1.50 Deutschland radikal - Internet, Hetze, Gewalt Deutschland 2017



2.35 Die Welt der Reichsbürger Träumer, Aussteiger, Extremisten Deutschland 2017



3.20 Szene Deutschland Prepper - Leben für den Ernstfall mit Sascha Bisley Deutschland 2017



4.05 NSU privat Innenansichten einer Terrorzelle Deutschland 2015



4.50 ZDFzeit NSU - Der Prozess Die Schuld der Beate Zschäpe Deutschland 2018







OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121