BERLIN (Dow Jones)--Das Gütesiegel "Made in Germany" genießt einer Studie zufolge weltweit immer noch viel Ansehen. Laut einer am Montag veröffentlichten Erhebung der Außenhandelsgesellschaft Germany Trade and Invest (GTAI) wird die vor mehr als 130 Jahren eingeführte Herkunftsbezeichnung weltweit mit Begriffen wie langlebig und zuverlässig in Verbindung gebracht. Deutschen Produkten haftet allerdings auch der Ruf an, vergleichsweise teuer zu sein.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier wurde von GTAI mit den Worten zitiert, das Gütesiegel "Made in Germany" genieße im Ausland zu Recht einen sehr guten Ruf. Gleichzeitig zeige die Studie aber steigende Herausforderungen durch die Zunahme an internationaler Konkurrenz auf. "Unsere Unternehmen müssen ihre Vermarktungsmaßnahmen in den betreffenden Märkten künftig noch stärker landesspezifisch anpassen", erklärte Altmaier demnach.

Für die Studie untersuchten Marktanalysten von GTAI an 43 Standorten weltweit das Image von "Made in Germany". Hilfreich ist das Siegel demnach vor allem bei der Vermarktung von Produkten aus dem Maschinenbau. Auch im Kfz-Gewerbe hilft der Spruch, weniger absatzfördernd ist er in den Bereichen Nahrungs- und Kosmetikartikel sowie in der Informations- und Kommunikationstechnik.

Hauptkonkurrent deutscher Firmen im Ausland sind der Studie zufolge die USA. Die Amerikaner punkten vor allem in den Bereichen Energie und Gesundheit. China steht an zweiter Stelle und wird im Maschinenbau als stark angesehen. Platz drei geht an Frankreich, das bei Kosmetikprodukten die Nase vorn hat.

Die kompletten Ergebnisse der Studie sind auf der Internetseite von GTAI (www.gtai.de/made-in-germany) zu finden.

August 13, 2018 10:27 ET (14:27 GMT)

