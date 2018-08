ROUNDUP 3/Lira-Krise: Türkei reagiert mit Notmaßnahmen; unterdrückt Kritik

ANKARA/WASHINGTON - Im Kampf gegen eine massive Währungskrise greift die türkische Regierung zu drastischen Maßnahmen. Sie will nun Menschen für negative Kommentare über die wirtschaftliche Lage und den Absturz der Lira bestrafen. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete am Montag, Staatsanwälte in Ankara und Istanbul gingen nun gegen Personen und Konten in sozialen Medien vor, die die "wirtschaftliche Sicherheit" des Landes gefährden, in dem sie falsche Berichte oder "Spekulationen" unter anderem über den Zustand öffentlicher Unternehmen oder Banken verbreiteten.

Regierung beobachtet Türkei-Lage 'aufmerksam'

BERLIN - Die Bundesregierung hat sich zurückhaltend zum Absturz der türkischen Lira und der Sorge vor einer Finanzkrise in dem Land geäußert. Die Bundesregierung habe selbstverständlich Interesse an einer wirtschaftlich stabilen Türkei, betonte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Man beobachte die Lage "durchaus aufmerksam". Eine Sprecherin von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) betonte, ihr sei keine besondere Kommunikation oder mögliche Krisentreffen zwischen den G20-Staaten bekannt. Die Türkei ist Mitglied der Gemeinschaft der Industrie- und Schwellenländer.

Deutsche Industrie warnt vor Folgen des Handelsstreits

PEKING - Die deutsche Industrie sieht schwerwiegende Probleme auf sich zukommen, sollte sich der Handelsstreit zwischen den USA und China verschärfen. "Die Schäden halten sich noch in Grenzen, aber die Risiken, die sich möglicherweise realisieren, wären enorm", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Joachim Lang, am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Peking.

ROUNDUP: Irans Führer: Keine Verhandlungen und kein Krieg mit den USA

TEHERAN - Der Iran sieht im Konflikt mit den USA über seine Atom- und Außenpolitik derzeit keine Basis für Verhandlungen mit Washington. "Wie soll man mit einer betrügerischen Regierung verhandeln", sagte der Oberste Führer der Islamischen Republik, Ajatollah Ali Chamenei, am Montag. Wie einst der Revolutionsführer Ruhollah Chomeini werde er daher Verhandlungen mit Washington verbieten.

Nato will sich in Streit zwischen USA und Türkei nicht einmischen

BRÜSSEL - Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sieht bislang keinen Anlass, sich in den eskalierenden Streit zwischen den Bündnispartnern USA und Türkei einzuschalten. "Das ist eine bilaterale Angelegenheit, und die Nato ist da nicht involviert", sagte eine Sprecherin am Montag in Brüssel.

Experte sieht Abwärtsspirale in Beziehungen zwischen Russland und USA

MOSKAU - Angesichts der neuen US-Sanktionen gegen Russland hat ein russischer Außenpolitikexperte vor einer Abwärtsspirale in den Beziehungen zwischen Moskau und Washington gewarnt. "Letzten Endes werden die bilateralen Beziehungen komplett zerstört sein", sagte der Politologe Fjodor Lukjanow der Deutschen Presse-Agentur in Moskau.

Nach jahrelangen Hilfen: Griechenland verlässt bald Rettungsschirm

ATHEN/BRÜSSEL - Das hoch verschuldete Griechenland muss demnächst erstmals seit über acht Jahren ohne internationale Finanzhilfen auskommen. Das dritte Kreditprogramm des Euro-Rettungsschirms ESM für Athen endete am Montag (20. August). Griechenland war das letzte EU-Land, das in der Finanzkrise Hilfskredite bekam. In den vergangenen Jahren hatten bereits Spanien, Irland, Portugal und Zypern ihre Programme erfolgreich beendet.

Rumänen demonstrieren erneut gegen Regierung

BUKAREST - Tausende Rumänen haben am Samstagabend erneut in mehreren Städten des Landes gegen die sozialliberale Regierung in Bukarest und Korruption in Rumänien protestiert. Einen Tag nach teilweise gewalttätigen Protesten mit zehntausenden Teilnehmern forderten die Demonstranten den Rücktritt der Regierung. Auch müssten die Verantwortlichen für den massiven Polizeieinsatz am Vortag bestraft werden. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Mediafax waren am Freitag 452 Menschen verletzt worden, unter ihnen 35 Polizisten.

