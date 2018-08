Mainz (ots) - Woche 33/18



Mi., 15.8.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



22.45 ZDFzoom (HD/UT) Auto gegen Fahrrad Muss Radfahren so gefährlich sein? Film von Hans Koberstein und Andreas Wiemers Kamera: Dan Goodhart, Michael Redol, Maik Remmert Deutschland 2018



_________________________________________



Bitte neuen Ausdruck beachten:



2.45 ZDFzoom (HD/UT) Auto gegen Fahrrad Muss Radfahren so gefährlich sein? Film von Hans Koberstein und Andreas Wiemers (von 22.45 Uhr) Kamera: Dan Goodhart, Michael Redol, Maik Remmert Deutschland 2018



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF-Planung Telefon: +49-6131-70-15246