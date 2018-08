Heilbronn (ots) -



Marokkanischer Lammsalat



Zubereitungs- und Kochzeit: 20 Minuten



Zutaten für 4 Portionen



- 500 g Lammsteaks - 3 Orangen - ½ rote Zwiebel - 2 Esslöffel frisch gehackte Minze - 2 Esslöffel Frisch gehackter Koriander - 1,5 Teelöffel Kuminpulver - 1 Teelöffel Harissa (aus der Tube) - ½ Teelöffel Kurkuma - 5 Esslöffel Olivenöl - 2 Esslöffel Knoblauch-Olivenöl - Salz und Pfeffer



Zubereitung



1 Teelöffel Kumin, Kurkuma, 1 Teelöffel Harissa mit 2 Esslöffeln Olivenöl in einer kleinen Schüssel zu einer Marinade verrühren. Darin die Lammsteaks wenden und bei Zimmertemperatur durchziehen lassen.



In der Zwischenzeit die Orangen schälen und in einzelne Spalten teilen. Dabei so gut wie möglich die weiße Schalenhaut entfernen und den dabei herunter tropfenden Orangensaft in einer kleinen Schüssel auffangen und die Orangenspalten hinzugeben. Die Zwiebel in kleine Würfel schneiden und mit den Kräutern zu den Orangen geben.



Eine Vinaigrette aus 6 Esslöffeln Orangensaft sowie Knoblauch-Olivenöl, 3 Esslöffeln Olivenöl, ½ Teelöffel Kumin und Salz und Pfeffer herstellen.



Eine beschichtete Pfanne stark erhitzen und die Lammsteaks darin auf beiden Seiten je 1,5 Minuten scharf anbraten. Sofort die Temperatur herunterschalten und je nach Vorliebe das Fleisch kürzer oder länger anbraten. Würzen Sie nun die Steaks mit Salz und Pfeffer und lassen sie 2 Minuten ruhen.



Jetzt die Lammsteaks in schmale Streifen schneiden und zu den Orangen in die Schüssel geben und alles zu einem Salat vermengen. Mit der Vinaigrette übergießen und gut durchmischen.



Servieren Sie den Salat mit marokkanischem Brot oder Tabouleh.



Tipp: Je länger Sie das Fleisch marinieren, desto zarter und aromatischer wird es. Wenn möglich lassen Sie die Marinade mehrere Stunden ziehen oder legen das Fleisch bereits am Vortag ein. Rühren Sie alles von Zeit zu Zeit um und nehmen Sie das marinierte Fleisch erst 30 Minuten vor dem Anbraten aus dem Kühlschrank.



