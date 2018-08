HV Bericht: Baumot Group

Ich war bis gerade bei der heutigen Hauptversammlung (HV) der Baumot Group im rührseligen Königswinter und möchte Ihnen hiermit meine Eindrücke schildern. Diese begann gegen 10:00 Uhr im Maritim Hotel in Königswinter am Rhein.Hier mein Bericht für Sie:Nach der Begrüßung der vielleicht 60-80 anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats Dr. Zemke gab dieser seinen Bericht ab. Da dieser im Wesentlichen auch im Geschäftsbericht 2017 abgedruckt ist, brachte das für mich keine neuen Erkenntnisse. (Ich schaue, bei HVs frühzeitig vor Ort zu sein und mit einem Kaffee oder sonstigen Getränk dann nochmal den Geschäftsbericht durchzugehen.)Baumot Group: Der Bericht des VorstandsvorsitzendenInteressant wurde es dann beim Vortrag des Vorstandsvorsitzenden. Das "Vorsitzender" kann ich in dem Kontext weglassen, denn nach dem Weggang von Roger Kavena besteht der Vorstand der Baumot Group nur noch aus einer Person, Herrn Marcus Hausser. Dieser hatte zunächst die Aufgabe, das im Grunde katastrophal schlechte Geschäftsjahr 2017 zu erläutern. Umsatz -74,3% auf 9,827 Mio. Euro, tiefrote Zahlen (Ebit von -9,065 Mio. Euro) bzw. Gewinn pro Aktie von -0,56 Euro. Autsch.Herr Hausser verwies darauf, dass im Wesentlichen die Insolvenz der Kontec GmbH der Grund für die schlechten Geschäftszahlen 2017 gewesen war. Man habe sich danach auf das Kerngeschäft konzentriert ("Überleben der Kerngruppe", hieß es glaube ich wörtlich) und insofern seien nun auch hohe Strukturkosten weggefallen.Hier möchte ich kurz innehalten und auf besagtes Kerngeschäft verweisen. Denn die Baumot Group hat ein Produkt, das ich grundsätzlich klasse finde: Das "BNOx System" ist ein System zur - Zitat: "hocheffizienten Stickoxidredeuktion bei Diesel PKW."Fragen Sie mich bitte nicht nach technischen Details. Jedenfalls kann durch Einbau dieses Systems in Fahrzeuge mit Diesel-Antrieb deren Stickoxid-Ausstsoß um 88-98% verringert werden. Und zwar soll dies auch unter "Realbedingungen" gelten und nicht nur im Labor. Ein ADAC Abgastest hat wohl bestätigt, dass mit dem BNOx System EURO 5 Fahrzeuge die EURO 6 Grenzwerte "auch unter realen Bedingungen" einhalten. Warum also wird nicht bei allen Diesel-Fahrzeugen dieses BNOx System eingebaut? Antwort ...

Den vollständigen Artikel lesen ...