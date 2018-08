Die Wogen schlugen hoch, als Elon Musk am vergangenen Dienstag per Twitter eine Sensation ankündigte. Er denke darüber nach, "Tesla zu 420 Dollar von der Börse zu nehmen. Finanzierung gesichert", ließ er wissen. Vor allem der Nachsatz ließ die Aktie nach oben springen, kurzzeitig wurde sogar der Handel der Papiere in New York ausgesetzt - und nun könnte die Behauptung für Musk zum echten Problem werden. Bereits am Freitag bekundeten zwei Anwaltskanzleien öffentlich, Sammelklagen gegen Tesla ... (Achim Graf)

