Die Währungskrise in der Türkei hält den Dax auch in der neuen Woche in der Verlustzone. Die Bayer-Aktie verliert deutlich, allerdings aus anderen Gründen.

Die Stimmung am Aktienmarkt ist weiter schlechtDie Währungskrise in der Türkei verunsichert AnlegerDas Monsanto-Urteil verhagelt Bayer die Performance

Die Währungskrise in der Türkei sowie ein massiver Kurssturz bei Bayer bestimmten am Montag das Tagesgeschehen. Der Dax notierte vom Start weg im Minus und ging mit einem Verlust von 0,5 Prozent auf 12.359 Punkten aus dem Handel. Am Freitag hatte er wegen der Furcht der Anleger vor den Auswirkungen der türkischen Währungskrise zwei Prozent im Minus bei 12.424 Punkten geschlossen.

Bayer ziert das Dax-Ende

Aktien von Bayer verloren am Montagvormittag knapp elf Prozent und sind mit Abstand der größte Verlierer im Dax. Zwischenzeitlich kratzte die Aktie sogar an der 80-Euro-Marke - der tiefste Stand seit Mai 2016. Zum Handelsschluss lag das Papier bei minus von 10,3 Prozent und 83,73 Euro.

Hintergrund ist ein Urteil in den USA gegen die Bayer-Tochter Monsanto. Der Chemie- und Pharmakonzern wurde im Glyphosat-Prozess zu einer hohen Schadensersatzzahlung verdonnert. Börsianer fürchten nun, dass das nur der Anfang einer ganzen Welle an Schadensersatzforderungen ist, da sich Monsanto noch rund 5000 ähnlichen Klagen gegenübersieht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...