Hinzufügung von zwei umsatzgenerierenden, von der FDA zugelassenen Impfstoffen, die gegen Cholera und Typhus schützen, beide mit dualem Marktpotenzial

Erweiterung der Entwicklungspipeline durch einen Adenovirus-4/7-Impfstoff, der vom Verteidigungsministerium für militärische Zwecke finanziert wird, sowie weitere Programme, die auf neu auftretende Infektionskrankheiten und sowohl auf kommerzielle als auch auf staatliche Märkte abzielen

Erhöhung der Vertriebskapazitäten um globalen Spezialvertrieb sowie Marketing- und Vertriebspartner, die sich auf den Reisemarkt konzentrieren

Schaffung von Produktionsstandorten auf der ganzen Welt und Eröffnung von Möglichkeiten für das Wachstum des CDMO-Geschäfts mit europäischen cGMP-Produktionsanlagen für Biologika

Bargeldtransaktion in Höhe von 270 Millionen US-Dollar

Erwartet wird ein Umsatz von 70 Millionen bis 90 Millionen US-Dollar im Jahr 2019, der sich bis Ende 2019 als Wertzuwachs auswirkt

GAITHERSBURG, Md., Aug. 13, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emergent BioSolutions Inc. (NYSE: EBS) hat heute bekanntgegeben, dass es eine Vereinbarung über die Übernahme von PaxVax abgeschlossen hat, einem Unternehmen, das sich auf Spezialimpfstoffe zum Schutz gegen bestehende und neu auftretende Infektionskrankheiten konzentriert. Der Preis für die Übernahme, die vollständig in bar abgewickelt wird, beläuft sich auf 270 Millionen US-Dollar. PaxVax ist mehrheitlich im Besitz einer Tochtergesellschaft von Cerberus Capital Management, L.P.

Nach dem Abschluss der Transaktion übernimmt Emergent Folgendes:

Vivotif (oral verabreichter Typhus-Lebendimpfstoff Ty21a), der einzige Schluckimpfstoff, der von der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA zur Verhinderung von Typhus, einer potenziell schweren und lebensbedrohlichen Infektion durch das Bakterium S. Typhi, zugelassen ist. Vivotif ist in 27 Ländern zum Verkauf zugelassen.

(oral verabreichter Cholera-Lebendimpfstoff), der einzige Impfstoff, der von der FDA zur Verhinderung von durch Vibrio cholerae Serogruppe O1 verursachter Cholera, einer potenziell schweren Darmerkrankung, zugelassen ist einen Adenovirus-4/7-Impfstoffkandidat, der zurzeit für militärisches Personal im Auftrag des US-Verteidigungsministerium entwickelt wird, sowie zusätzliche Impfstoffkandidaten für den klinischen Einsatz gegen Chikungunya und andere aufkommende Infektionskrankheiten

cGMP-Produktionsanlagen für Biologika in Europa

etwa 250 Mitarbeiter, darunter Mitarbeiter in den Bereichen Forschung und Entwicklung (F&E), Produktion und geschäftliche Tätigkeiten mit einem spezialisierten Vertriebsteam

"Die Übernahme von PaxVax festigt unsere Position als globaler Marktführer im Markt für Bedrohungen der öffentlichen Gesundheit, erweitert unser Portfolio an einzigartigen Produkten, treibt unsere Wachstumsstrategie voran und bringt uns in Richtung der Erreichung unserer finanziellen und operativen Ziele bis 2020" sagte Daniel J. Abdun-Nabi, CEO von Emergent BioSolutions. "Wichtig ist, dass wir davon überzeugt sind, dass diese Übernahme einen zusätzlichen Umsatz von 70 Millionen bis 90 Millionen US-Dollar im Jahr 2019 erbringen wird und bis Ende 2019 wertsteigernd sein wird. Wir freuen uns darauf, das Wachstum im Geschäft weiter voranzutreiben, indem wir auf den Erfolgen von PaxVax im Reisemarkt aufbauen, unsere Kernkompetenzen bei Regierungsaufträgen und in der Fertigung nutzen und die Entwicklungspipeline vorantreiben, während wir in Bezug auf unseren Ansatz für Forschung und Entwicklung weiterhin diszipliniert arbeiten."

Abigail Jenkins, Senior Vice President und Leiterin der Geschäftseinheit Vaccines and Anti-Infectives, kommentierte die Übernahme wie folgt: "Wir freuen uns, diese einmalige Gelegenheit nutzen zu können, ein Portfolio von Impfstoffen zu erwerben, das durch etablierte kommerzielle Leistungsfähigkeit und globale Vertriebspartner gestützt wird, die es uns ermöglichen, unsere Kundenbasis zu diversifizieren und unsere Reichweite international zu erweitern. Wir freuen uns darauf, die Teams zusammenzuführen und unser Impfstoffgeschäft auszubauen, um die Gesundheit der Bevölkerung positiv zu beeinflussen."

Strategische Beweggründe

Diese Transaktion unterstützt die Strategie des Unternehmens, durch den Erwerb umsatzgenerierender Produkte und Unternehmen zu wachsen, die mit dem Fokus auf Bedrohungen für die Gesundheit der Bevölkerung und aufkommende Infektionskrankheiten in Einklang stehen. Die Ergänzung durch Vivotif und Vaxchora, beides von der FDA zugelassene Impfstoffe, wird das Produktportfolio des Unternehmens mit dualem Marktpotenzial diversifizieren. Im Mai 2017 veröffentlichten die US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC; deutsch "Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention") ihre Empfehlung für die Anwendung von Vaxchora bei Erwachsenen, die in ein Gebiet mit aktiver Cholera-Übertragung reisen, das als ein Gebiet innerhalb eines Landes definiert ist, in dem Cholera regelmäßig auftritt oder in dem eine Cholera-Epidemie ausgebrochen ist. Diese Impfstoffe, die derzeit auf dem kommerziellen Markt vertrieben werden, haben auch das Potenzial, die Bedürfnisse der Regierungen zum Schutz ihrer Streitkräfte zu erfüllen.

Diese Übernahme erweitert die Entwicklungspipeline von Emergent, da ein Adenovirus-4/7-Impfstoff der nächsten Generation hinzugefügt wird, der im Auftrag des Verteidigungsministeriums entwickelt wird. Dieser Impfstoffkandidat soll die von der Regierung angegebene Anforderung erfüllen, das US-Militär gegen die Adenovirustypen 4 und 7 zu schützen, die häufige Ursachen für akute Atemwegserkrankungen sind. Die Impfstoff-Pipeline umfasst auch einen Phase-2-Kandidaten gegen Chikungunya, eine Viruserkrankung, die durch infizierte Mücken auf Menschen übertragen wird und stark behindernde Gelenkschmerzen verursachen kann, sowie zusätzliche Produkte in der klinischen Entwicklung, die gegen eine Reihe von neu auftretenden Infektionskrankheiten wirken sollen.

Durch diese Übernahme erweitert Emergent seine Vertriebskompetenz und seine Kernkompetenzen im Bereich der Regierungsaufträge durch ein globales kommerzielles Vertriebsteam sowie Marketing- und Vertriebspartner, die sich auf den Reiseimpfstoffmarkt konzentrieren. Das Unternehmen wird auch seine Fertigungskapazitäten durch den Erwerb von cGMP-Produktionsanlagen für Biologika in Europa erhöhen, seine internationalen Aktivitäten ausweiten und die Möglichkeiten für Auftragsentwicklung und -herstellung erweitern.

Genehmigungen der Transaktion

Diese Transaktion, die den üblichen Abschlussbedingungen unterliegt, einschließlich kartellrechtlicher Genehmigungen, wird voraussichtlich im vierten Quartal 2018 abgeschlossen sein.

Covington & Burling LLP fungierte als Rechtsberater für Emergent. Dechert LLP fungierte als Rechtsberater für PaxVax und Cerberus und Morgan Lewis & Bockius LLP als Rechtsberater für PaxVax.

Telefonkonferenz und Webcast

Emergent veranstaltete am vergangenen 9. August 2018 um 8:00 Uhr EDT, unter "Investors" verfügbar sein.

Über Vivotif.

Über Typhus

Typhus ist eine systemische, fieberhafte Erkrankung, die durch den Verzehr kontaminierter Lebensmittel oder kontaminierten Wassers übertragen wird. Sie tritt nur bei Menschen auf und häufig dort, wo sanitäre Einrichtungen nur unzureichend vorhanden sind. Jährlich erkranken Millionen von Menschen jährlich an Typhus, insbesondere Menschen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen und internationale Reisende. Typhus wird durch eine Infektion mit dem Bakterium Salmonella enterica serovar Typhi verursacht. S. Typhi verbreitet sich über den fäkal-oralen Übertragungsweg von infizierten auf anfällige Menschen. Zu den wichtigen Risikofaktoren für eine Infektion mit S. Typhi gehören der fehlende Zugang zu verbesserten sanitären Einrichtungen und sauberem Trinkwasser. Ein kleiner Teil der infizierten Personen (2-5 %) in endemischen Regionen entwickelt eine chronische Gallenblaseninfektion. Diesen Personen dienen dann als asymptomatische Überträger von S. Typhi, die möglicherweise über Jahre hinweg Menschen infizieren, die mit ihnen in Kontakt treten. Leider nimmt die antimikrobielle Resistenz unter S. Typhi-Stämmen zu, was die Wirksamkeit vieler existierender Behandlungsmöglichkeiten mit Antibiotika schwächt und die Wichtigkeit der Immunisierung unterstreicht.

Der Beratungsausschuss für Impfpraktiken des CDC empfiehlt Typhus-Impfungen für Personen, die in Gebiete reisen, in denen ein Risiko für den Kontakt mit S. Typhi besteht, Personen mit nahem Kontakt (z. B. Kontakt im Haushalt) mit einem dokumentierten chronischen Überträger von S. Typhi sowie Mikrobiologen und anderen Laborangestellten, die routinemäßig S. Typhi-Kulturen oder

Proben ausgesetzt sind, die diesen Organismus enthalten, oder die in Laborumgebungen arbeiten, in denen diese Kulturen oder Proben routinemäßig gehandhabt werden.

Über Vaxchora(oral verabreichter Cholera-Lebendimpfstoff)

Vaxchora ist ein Schluckimpfstoff zur aktiven Immunisierung gegen eine durch Vibrio cholerae Serogruppe O1 verursachte Krankheit. Er wurde von der FDA im Juni 2016 als einziger Impfstoff in den USA zur aktiven Immunisierung gegen Cholera zugelassen. Im Mai 2017 veröffentlichte die CDC die Empfehlung, dass Vaxchora bei Erwachsenen angewendet werden sollte, die in Gebiete mit aktiver Cholera-Übertragung reisen.

Die vollständigen Verschreibungsinformationen finden Sie unter www.vaxchora.com .

Über Cholera

Cholera, übertragen durch die Aufnahme von Nahrung und Wasser, die/das mit Vibrio cholerae kontaminiert ist, ist eine wichtige Ursache für Durchfall, der bei einigen Personen schwerwiegend und lebensbedrohlich sein kann. Wenn Cholera unbehandelt bleibt, kann der Tod innerhalb von 24 Stunden auftreten.1 Ein aktueller Bericht der CDC legt nahe, dass die wahre Zahl der Cholera-Fälle in den USA mindestens 30-mal höher ist als von den nationalen Überwachungssystemen angegeben.3 Außer durch Impfstoffe können Cholera-Infektionen auch dadurch verhindert werden, dass kontaminiertes Wasser und kontaminierte Lebensmittel vermieden werden. Studien haben allerdings gezeigt, dass 98 Prozent der Menschen diese Vorsichtsmaßnahmen auf Reisen nicht einhalten.4

Im Mai 2017 veröffentlichte die CDC ihre Empfehlung für die Anwendung von Vaxchora bei Erwachsenen, die in ein Gebiet mit aktiver Cholera-Übertragung reisen, das als ein Gebiet innerhalb eines Landes definiert ist, in dem Cholera regelmäßig auftritt oder in dem eine Cholera-Epidemie ausgebrochen ist.

Über Emergent BioSolutions

Emergent BioSolutions Inc. ist ein globales Unternehmen, das im Bereich der Biowissenschaften tätig ist und sich zum Ziel gesetzt hat, das Leben zu schützen und zu verbessern, indem es sich auf die Bereitstellung von Spezialprodukten für zivile und militärische Bevölkerungsgruppen konzentriert, die unbeabsichtigten, beabsichtigten und natürlich auftretenden Bedrohungen der Volksgesundheit begegnen. Unsere Vision ist es, durch unsere Arbeit bis 2025 50 Millionen Leben mit unseren Produkten zu schützen und zu verbessern. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter emergentbiosolutions.com . Finden Sie uns auf LinkedIn und folgen Sie uns auf Twitter @emergentbiosolu und Instagram @life_at_emergent.

"Safe Harbor"-Erklärung

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen wiedergeben, darunter Aussagen zum erwarteten Abschluss der Transaktion, der potenziellen Möglichkeiten und finanziellen Auswirkungen der Transaktion sowie alle weiteren Aussagen, die Wörter wie "glaubt", "erwartet", "antizipiert", "beabsichtigt", "plant", "zielt ab", "sagt voraus", "schätzt" oder ähnliche Ausdrücke unter anderem in Zusammenhang mit Diskussionen über die Höhe und den Zeitpunkt des zusätzlichen Umsatzes, der von den PaxVax-Produkten erwartet wird, und den Zeitpunkt der Wertsteigerung durch solche Produkte, des Unternehmensausblicks, der Geschäftsergebnisse oder der finanziellen Situation, der Wachstumsstrategie, den Produktverkäufen, von der Regierung vergebenen Entwicklungs- oder Beschaffungsverträgen oder Aufträgen, Fertigungskapazitäten, behördlichen Genehmigungen zur Produktentwicklung oder Ausgaben enthalten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren derzeitigen Absichten, Überzeugungen und Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Wir können nicht garantieren, dass irgendeine zukunftsgerichtete Aussage zutreffend ist. Anleger sollten erkennen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von unseren Erwartungen abweichen können, wenn sich die zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen oder unbekannte Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten. Anleger werden daher darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung und wir verpflichten uns nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um neue Informationen, Ereignisse oder Umstände zu berücksichtigen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Mehrere wichtige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, einschließlich Unsicherheiten hinsichtlich der Erfüllung der Abschlussbedingungen in Bezug auf die Transaktion, einschließlich des Zeitpunkts und des Eingangs von Genehmigungen durch Dritte und Behörden im Zusammenhang mit der Transaktion; unsere Fähigkeit, das Geschäft erfolgreich zu integrieren und die Vorteile der Transaktion zu realisieren, einschließlich unserer Fähigkeit, die Dynamik des Verkaufs von PaxVax-Produkten fortzusetzen; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln für staatliche Zuschüsse und Verträge; die Gegebenheit, dass die erwarteten Synergien und die Vorteile aus dem Erwerb, wenn überhaupt, innerhalb der erwarteten Zeiträume realisiert werden; unsere Fähigkeit, unsere Fertigungseinrichtungen zu nutzen; unsere Fähigkeit und die Fähigkeit unserer Vertragspartner und Lieferanten, die geltenden guten Herstellungspraktiken und andere behördliche Verpflichtungen einzuhalten; allgemeine Branchenbedingungen und Wettbewerb; allgemeine wirtschaftliche Faktoren, einschließlich Zins- und Wechselkursschwankungen, während wir international weiter expandieren; die Auswirkungen der Regulierung der Pharmaindustrie in den Vereinigten Staaten und international; neue Produkte und Patente von Wettbewerbern; die Fähigkeit des Unternehmens, zukünftige Marktbedingungen genau vorherzusagen; und die finanzielle Instabilität der internationalen Volkswirtschaften sowie das Länderrisiko.

Das Vorhergehende legt viele, aber nicht alle Faktoren dar, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von unseren in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten Erwartungen abweichen. Anleger sollten diesen Warnhinweis sowie die Risikofaktoren, die in unseren regelmäßig bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereichten Berichten angegeben sind, bei der Bewertung unserer zukunftsgerichteten Aussagen berücksichtigen.

