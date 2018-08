Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit moderaten Verlusten in die neue Woche gestartet, hat nach der Talfahrt vom Freitag aber vorerst Boden gefunden. Der Leitindex SMI fiel zunächst klar unter die Marke von 9'000 Punkten, hievte sich am Nachmittag nach einem freundlichen Handelsbeginn in den USA jedoch wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...