Hamburg - Banca Sistema, ein börsennotiertes Finanzinstitut, das sich auf die Finanzierung und Verwaltung von Handelsforderungen der öffentlichen Verwaltung Italiens spezialisiert hat, arbeitet nun mit Deposit Solutions, einem Anbieter von Open-Banking-Lösungen für Einlagenprodukte, zusammen.

Banca Sistema hat sich an Deposit Solutions Open-Banking-Plattform angeschlossen und kann so auf eine breite Auswahl an unterschiedlichen Absatzkanälen für ihre Einlagenprodukte in Europa zurückgreifen, ohne dafür zusätzliche teure Retail-Infrastruktur aufbauen und betreiben zu müssen. Damit erreicht die Bank zusätzliche Anleger aus Europa, zu denen sie bislang keinen Zugang hatte, und kann ihren Fundingmix erweitern und diversifizieren.

Banca Sistema kann als Bank auf eine langjährige Erfolgsbilanz zurückblicken. Als börsennotiertes Institut und Finanzierungspartner für Konzerne sowie den öffentlichen Sektor erfüllt die Bank höchste Standards und unterliegt weitreichenden Offenlegungspflichten. Banca Sistema hat ihr Geschäft kontinuierlich erfolgreich weiterentwickelt ...

