Frankfurt am Main - Der Euro hat am Montag die zwischenzeitlichen Verluste gegenüber dem US-Dollar und dem Schweizer Franken wieder ausgeglichen und sogar leicht zugelegt. Am frühen Abend notiert die Gemeinschaftswährung auf 1,1415 US-Dollar und damit etwas über dem Niveau vom Freitagabend. Zwischenzeitlich fiel der Kurs bis auf 1,1365 Dollar und damit auf den schwächsten Stand seit Juli 2017.

Gegenüber dem Schweizer Franken hat sich der Euro im Tagesverlauf vergleichbar entwickelt. Nachdem im frühen Handel bei 1,1286 Franken der tiefste Stand seit August 2017 erreicht worden war, legte der Euro wieder zu und notiert am frühen Abend mit 1,1343 Franken wieder etwas höher. Der Dollar erweist sich zum Franken relativ stabil und notiert mit 0,9936 Franken wenig verändert.

Belastung durch Zerfall der türkischen Lira

Ungeachtet der leichten Erholung am Nachmittag wird der Euro nach wie vor durch den rasanten Kursverfall ...

