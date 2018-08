Calvin Klein, Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von PVH Corp. [NYSE: PVH], und Calvin Klein Fragrances, eine Sparte von Coty Inc. [NYSE: COTY], präsentierten heute die neue weltweite TV-Werbekampagne für CALVIN KLEIN WOMEN, den ersten CALVIN KLEIN Duft, der gemäß der Vision von Chief Creative Officer Raf Simons entwickelt wurde. Die Kampagne inszeniert Lupita Nyong'o und Saoirse Ronan.

Unter der Regie der Künstlerin Anne Collier und unter kreativer Leitung von Lloyd Co. führt die Fernsehkampagne eine Reihe kurzer Episoden vor, die einen Blick in die kreativen Inspirationen von Lupita Nyong'o und Saoirse Ronan gestatten. Der Spot knüpft an die Printkampagne an und zeigt die beiden Frauen bei der Reflexion und Bewunderung von Persönlichkeiten aus der Vergangenheit, die sie inspiriert und ihre Identität als Frau geprägt haben. Die Zuschauer sehen, wie Saoirse eine Schallplatte von Nina Simone abspielt und ihre Bewunderung für Sissy Spacek kundtut, während ihr Abbild auf dem Titelbild einer alten Zeitschrift erscheint, und Lupita sich unterdessen bei der Arbeit an einem Drehbuch von einer schön collagierten Fotografie von Eartha Kitt und Katharine Hepburn inspirieren lässt.

Die intimen Appartement-Settings sind die perfekte Kulisse für die Betrachtung von Lupita und Saoirse, wie sie diese legendären Frauen als Vorbild nehmen, um sich selbst zu beschreiben und moderne Weiblichkeit zu definieren:

"Du kannst der Typ Frau sein, den du sein willst" Saoirse Ronan

"Du kannst ein Individuum und gleichzeitig Teil von etwas Größerem als dir selbst sein" Lupita Nyong'o

"In dieser Kampagne lässt Anne Collier ein kraftvolles Narrativ von Vertrauen und Selbstentfaltung lebendig werden und huldigt der tiefen gegenseitigen Inspiration von Frauen. Die Unterstützung dieser Bande vermittelt uns ein großes Freiheitsgefühl", sagte Raf Simons, Chief Creative Officer, Calvin Klein. "Die Authentizität, Lebendigkeit und Stärke von Lupita Nyong'o und Saoirse Ronan schimmern als starke und schöne Stimmen einer neuen Generation moderner Weiblichkeit durch."

"Wir verfolgen mit dem Launch von CALVIN KLEIN WOMEN das Ziel, die Botschaft umfassend und inspirierend zu gestalten. Um das zu erreichen, haben wir mit der Tradition gebrochen vom unverwechselbaren Duft und der aussagekräftigen Verpackung zu einer kreativen Kampagne mit Lupita und Saoirse und den Ikonen, die sie inspirieren. Da wir zudem herausfinden wollen, wer Frauen auf der ganzen Welt inspiriert, haben wir mit IAMWOMEN einen digitalen Aufruf zum Handeln gestartet, um den Einzelnen und die Gemeinschaft zu würdigen", sagte Simona Cattaneo, Chief Marketing Officer, COTY Luxury. "Die Zusammenarbeit mit Raf und Anne Collier, um der CALVIN KLEIN WOMEN Vision Leben einzuhauchen, war ein unglaubliches Erlebnis und wir freuen uns, sie endlich mit der Welt zu teilen und Frauen an diesem inspirierenden und beflügelnden Gespräch teilhaben zu lassen."

Der Duft CALVIN KLEIN WOMEN ist ein Spiel mit Kontrasten, die so vielfältig sind wie die berühmten Frauen, die ihn inspirieren. In dem holzig-blumigen Duft fusionieren Stärke mit Zerbrechlichkeit, Frische mit Sinnlichkeit. Der leicht rosafarbene Duft knüpft an die drei Kerninhaltsstoffe an frischen Früchten des Eukalyptus, zarten Orangenblütenblättern und reichhaltigem Zedernholz aus Alaska. Der Flakon lässt die Grenzen zwischen Kunst und Mode verschwimmen, wobei Aspekte der visuellen Sprache von zeitgenössischer Fotografie mit uralten Konzepten der Weiblichkeit vermischt werden. Er erinnert an eine zeitlose Weiblichkeit, mit einer ergonomisch abgerundeten Form aus gewichtetem Glas mit Silberhals und Pumpe, die auf traditionelle Duftvorbilder anspielt. Gleichzeitig werden ästhetische Regeln gebrochen und Traditionen respektiert der grafische, übergroße, scheibenförmige Verschluss entstand in Zusammenarbeit mit Raf Simons, ein Canvas für einen Fotodruck von Anne Collier.

Um den Fernsehspot zu CALVIN KLEIN WOMEN anzusehen, klicken Sie bitte hier.

Frauen auf der ganzen Welt können sich mit dem Hashtag IAMWOMEN der Kampagne über Social Media anschließen und ein Foto von Frauen in ihrem Leben teilen, die sie als Vorbilder geprägt haben. Überdies können Fotos auf calvinklein.com/IAMWOMEN geteilt werden. Die Geschichte wird auf den Social- und E-Commerce-Kanälen von Calvin Klein mit einem exklusiven Blick auf die Inspirationen von Lupita und Saoirse fortgesetzt.

CALVIN KLEIN WOMEN ist unter calvinklein.com sowie in Läden von CALVIN KLEIN erhältlich und der weltweite Verkaufsstart im Einzelhandel beginnt in diesem Monat.

Über Calvin Klein, Inc.:

CALVIN KLEIN ist eine globale Lifestyle-Marke, die für mutige, fortschrittliche Ideale und verführerische und oft minimalistische Ästhetik steht. Wir möchten begeistern und unser Publikum inspirieren, während wir provokante Bilder und herausragende Designs verwenden, um die Sinne anzuregen.

Seit der Gründung im Jahr 1968 durch Calvin Klein und seinen Geschäftspartner Barry Schwartz hat sich die Marke mit ihren klaren, ästhetischen und innovativen Designs die Führungsposition in der amerikanischen Modebranche erkämpft. 2017 erzielten die CALVIN KLEIN Markenprodukte in über 110 Ländern Handelsumsätze von mehr als 9 Mrd. USD. CALVIN KLEIN beschäftigt weltweit über 10.000 Mitarbeiter. 2003 wurde das Unternehmen von PVH Corp. übernommen.

Über PVH Corp.:

PVH, dessen Geschichte über 135 Jahre zurückgeht, zeichnet sich durch das Wachstum von Marken und Unternehmen mit einer bekannten amerikanischen Geschichte aus und wurde zu einem der größten Bekleidungsunternehmen weltweit. Wir beschäftigen über 36.000 Mitarbeiter in mehr als 40 Ländern weltweit und erzielen Einnahmen von mehr als 9 Mrd. USD. Uns gehören die bekannten Marken CALVIN KLEINTOMMY HILFIGERVan HeusenIZODARROWSpeedo*Warner'sund Olgasowie die digital zentrierte Wäschemarke True&Co Wir vermarkten verschiedene Produkte unter diesen und anderen national oder international bekannten lizenzierten Marken in unserem Besitz.

*Die Marke Speedo ist zeitlich unbegrenzt für Nordamerika und die Karibik von Speedo International, Limited lizenziert.

Über COTY Inc.

Coty ist eines der größten Kosmetikunternehmen weltweit mit einem jährlichen Umsatzvolumen in Höhe von rund 9 Mrd. US-Dollar. Das Unternehmen ist bestrebt, die Vielfältigkeit der Schönheit von Verbraucherinnen und Verbrauchern zu unterstreichen und hervorzuheben. Sein großes unternehmerisches Erbe hat ein legendäres Portfolio an führenden Kosmetikmarken hinterlassen. Coty ist der Weltmarktführer für Duftkompositionen, eine starke Nummer zwei bei professionellen Haarkolorierungen und -Stylingprodukten für Friseursalons und die Nummer drei der Farbkosmetikbranche. Coty betreibt drei Sparten Coty Consumer Beauty, die sich auf Farbkosmetik, Haarkolorierungen für den Einzelhandel sowie Stylingprodukte, Körperpflege und Duftstoffe für den Massenmarkt konzentriert, die in erster Linie über Handelskanäle im Massenvertrieb unter den Markennamen Bourjois, Max Factor, Rimmel, Wella, Adidas und Guess verkauft werden; Coty Luxury, die sich mit Marken wie Gucci, Hugo Boss, Calvin Klein, Chloe, Bottega Veneta und Alexander McQueen auf Luxusparfüms und Hautpflegeprodukte konzentriert, sowie die Sparte Coty Professional Beauty, die mit Marken wie Wella Professionals, System Professional, OPI und ghd den Fokus auf die Bedienung von Inhaberinnnen/Inhabern und Fachkräften von Haar- und Nagelpflegesalons setzt. Coty beschäftigt rund 20.000 Mitarbeiter rund um den Globus und die Produkte werden in über 130 Ländern vertrieben. Das Unternehmen und seine Marken engagieren sich für eine Reihe sozialer Belange und sind darüber hinaus bestrebt, die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Weitere Informationen über Coty Inc. finden Sie unter www.coty.com.

