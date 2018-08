Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit moderaten Verlusten in die neue Woche gestartet, hat nach der Talfahrt vom Freitag aber vorerst Boden gefunden. Der Leitindex SMI fiel zunächst klar unter die Marke von 9'000 Punkten, hievte sich am Nachmittag nach einem freundlichen Handelsbeginn in den USA jedoch wieder über diese psychologisch wichtige Marke. Die Unsicherheit am Markt ist wegen der Türkei-Krise allerdings nach wie vor gross.

Im Streit zwischen den USA und der Türkei traten am Montagmorgen drastisch erhöhte US-Strafzölle in Kraft. In der Folge trudelte die türkische Lira weiter, was Befürchtungen über einen Zahlungsausfall des Landes aufkommen liess. Es gab dann aber im Tagesverlauf auch entwarnende Stimmen. Eine von der Türkei ausgelöste, mögliche systemische Krise in den Schwellenländern oder darüber hinaus sei nicht zu erwarten, meinten etwa die Ökonomen der VP Bank. Die Probleme in der Türkei stellten "lediglich einen Baustein der allgemein erhöhten Kapitalmarktrisiken" dar.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss mit einem Minus von 0,29 Prozent bei 9'005,35 Punkten und damit relativ klar über dem Tagestief von 8'961 Stellen. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) büsste 0,38 Prozent auf 1'472,74 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,31 Prozent auf 10'734,17 Zähler ein. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen ...

