Die drei Gründer von Flixbus haben inzwischen so viel Geld verdient, dass sie selbst einen Teil davon in Start-ups investieren. Ihre Strategie: Es gibt keine. Hauptsache, die Idee klingt cool und vielversprechend.

Wer die Unternehmer-Geschichte von André Schwämmlein, Jochen Engert und Daniel Krauss erzählen will, kommt an dieser Anekdote kaum vorbei: Dem Trio war es egal, welches Business sie gründen.

Schwämmlein und Engert, heute beide Mitte 30 und seit langem miteinander befreundet, hatten sich irgendwann nach 2010 entschieden, ein eigenes Unternehmen aufzubauen. Sie schrieben rund 50 Ideen für Produkte und Dienstleistungen auf eine Liste, verwarfen die meisten. Am Ende blieb das Fernbus-Geschäft. Die damalige schwarz-gelbe Bundesregierung wollte den Markt im Jahr 2013 liberalisieren und die Deutsche Bahn hatte 2011 öffentliche beteuert, das Geschäft sei für sie uninteressant. Das sei die "Initialzündung" gewesen, sagt Schwämmlein im Nachhinein. Ex-Bahnchef Rüdiger Grube ist so eine Art Geburtshelfer für Flixbus geworden.

Heute ist das Unternehmen Monopolist im deutschen Fernbusmarkt und erobert gerade ein Land nach dem anderen. Die Deutsche Bahn ist aus dem Fernbusgeschäft ausgestiegen und kämpft mit ihren ICE-Zügen gegen den jungen Wilden.

Das Münchener Unternehmen Flixbus, das inzwischen unter der Dachmarke Flixmobility firmiert, ist mittlerweile so erfolgreich, dass die Gründer selbst einen Teil ihres Vermögens in Start-ups investieren. Wie früher zeigen sie nicht nur Leidenschaft für ein Thema. Sie sind bereit, in alles Mögliche zu investieren. Hauptsache: Die Idee klingt cool und vielversprechend. Oft werden die Vorschläge von Geschäftspartnern und Freunden an sie herangetragen, heißt es.

Kein Wunder, dass die Investments der Flixbus-Gründer wild gemischt sind. Ein ...

