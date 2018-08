Schätzungsweise 5000 betroffene Frauen werden bis Ende des Jahres klage einreichen. In den USA haben knapp 17.000 Frauen bereits geklagt.

Wegen möglicher Gesundheitsschäden durch die Verhütungsspirale Essure muss der Pharmakonzern Bayer in Australien mit einer Sammelklage rechnen. Die Anwaltskanzlei Slater and Gordon aus Melbourne kündigte am Montag an, dass sie gegen das Leverkusener Unternehmen juristisch vorgehen will.

Die Klage soll nach Angaben der Anwältin Ebony Birchall bis zum Jahresende eingereicht werden. Nach Schätzungen sind in Australien etwa ...

