Wegen des starken US-Dollars geht es für den Goldpreis bergab. Spekulanten wetten immer stärker auf einen Preisverfall des Edelmetalls.

Die Talfahrt des Goldpreises hält an: Am Donnerstag ist der Preis für das Edelmetall um rund 1,25 Prozent unter die Marke von 1200 Dollar pro Feinunze (rund 31,1 Gramm) gerutscht. Damit ist Gold so billig wie seit Januar 2017 nicht mehr. Der Euro-Goldkurs drehte nach anfänglichen Gewinnen ebenfalls ins Minus und fiel unter 1050 Euro pro Feinunze.

Der Goldpreis-Verfall zog am Donnerstag auch andere Edelmetalle hinunter: Silber wurde mit einem Abschlag von rund 1,6 Prozent gehandelt, Palladium verbilligte sich um 1,5 Prozent und Platin brach gar um drei Prozent ein.

"Angesichts des weiter aufwertenden Dollars war es eine Frage der Zeit, bis Gold unter 1200 Dollar fallen würde", sagt Daniel Briesemann, Rohstoffexperte der Commerzbank. Nun bleibe abzuwarten, ob das Unterschreiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...