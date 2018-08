Essen (ots) - er sich unter den türkischen Erdogan-Anhängern an Rhein und Ruhr umhört, erlebt den Absturz der Lira aus ganz anderer Sicht: Da ist von einer Verschwörung der "US-zionistischen Zinslobby" die Rede und von stolzen Türken, die sich nicht unterkriegen lassen. Man appelliert, keine US-Waren mehr zu kaufen, lieber heimische Produkte. Und immer wieder werden Bilder gezeigt, auf denen Menschen aus Kuwait oder Katar türkische Lira aufkaufen - angeblich, um Erdogan gern zu helfen. Dies zeigt, dass die Propaganda des Präsidenten auch hierzulande ankommt. Es zeigt auch, wie leicht viele Menschen auf "wahre" Nachrichten anspringen, die ihnen von den staatlichen Stellen geliefert werden. Wie eine verschworene Gemeinschaft wird jedes vernünftige Argument von außen abgeblockt und zur Lüge erklärt. Gleichwohl sieht Erdogan, dass die Unruhe in seinem Land wächst. Das Leben gerade der ärmeren Menschen wird schwieriger; sein Nimbus als erfolgreicher Ökonom schwindet. Dies ist eine Chance für die Opposition im Lande: Traut sie sich - oder ist die Angst vor Repressalien zu groß? Für Erdogan ist es fatal, dass er sich bei Trump mit einem ähnlich gelaunten Egozentriker angelegt hat. Dass Erdogan nun Putins Nähe sucht. zeigt seine Sandkasten-Denke: Wenn du mir ein Förmchen nimmst, nehme ich das von deinem Feind. Diese Art der Politik ist - wie bei Trump - hochgefährlich. Schließlich sind Türkei und USA enge Nato-Partner. Putin wird den Zwist gern für sich nutzen wollen. Aber die Welt wird dadurch noch ein Stückchen unsicherer. Wo sind die guten Diplomaten und Vermittler?



