Tesla-Chef Musk äußert sich erstmals zum geplanten Börsen-Rückzug. Den Anstoß gaben wohl die Saudis. Verärgerte Investoren dürfte die Erklärung kaum besänftigen.

Elon Musk rührt sich endlich: Der Tesla-Chef hat in einem Blogeintrag erklärt, was er sich genau unter den Plänen zur möglichen Privatisierung des Unternehmens vorstellt - und, dass er dafür bereits die Unterstützung des Verwaltungsrats habe. Seit der Milliardär vergangene Woche getwittert hatte, Tesla von der Börse nehmen zu wollen, folgten zahlreiche teils heftigste Reaktionen: Die Aktie notierte mit bis zu sieben Prozent im Plus, bevor die Papiere zeitweise vom Handel ausgesetzt wurden.

Eine offene Frage hat er damit direkt beantwortet: Warum sich der Tesla-Chef überhaupt per Twitter an die Öffentlichkeit gerichtet hatte. "Ich habe die Ankündigung am vergangenen Dienstag gemacht, weil ich es für richtig und fair hielt, dass alle Investoren zur gleichen Zeit die gleichen Informationen hatten", schreibt er in einer Stellungnahme auf der Tesla-Homepage.

Dieser Satz dürfte die Investoren kaum beschwichtigen. Denn einige haben Musk wegen seiner überraschenden Twitter-Ankündigung verklagt. Musks Tweets seien falsch und irreführend, heißt es in einer von zwei Klagen, die am vergangenen Freitag bei einem Bundesgericht in San Francisco eingereicht ...

