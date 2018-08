Die Aktie von Tesla hat durch die jüngsten Diskussionen nicht allzu sehr gelitten. Der Wert rutschte minimal nach unten, befindet sich allerdings immer noch deutlich über der Marke von 300 Euro. Das bedeutet, der charttechnische Aufwärtstrend kann sich in den kommenden Wochen weiter fortsetzen. Kursziel sind aus dieser Sicht trotz des angedrohten Rückzugs der Aktie von der Börse durch Vorstandschef Elon Musk noch immer mindestens 340 Euro. Auch ein Anstieg in Richtung 400 Euro scheint in den ... (Frank Holbaum)

