Hessen, Baden-Württemberg und Bayern haben ihren Ruf als Länder mit guten Verdienstmöglichkeiten zu Recht. Trotzdem lohnt sich ein Blick, ob die Gehälter in der Fläche gut sind oder nur in der Landeshauptstadt.

Die höchsten Gehälter werden in Hessen gezahlt, die zweithöchsten in Baden-Württemberg - die Ergebnisse des diesjährigen Gehaltsatlas sind zwar weiterhin gültig, besonders der Zweitplatzierte erhält nach einer neuen Berechnung mit anderem Fokus aber einen kleinen Dämpfer. Vorne dabei in Sachen Gehalt ist der Südwesten nämlich vor allem wegen der hohen Vergütungen in der Landeshauptstadt Stuttgart. Ohne die Stadt - Sitz von Dax- und Weltkonzernen wie Bosch, Daimler, Porsche und Siemens - wäre das Land eher auf dem Niveau von Rheinland-Pfalz oder dem Saarland und nur wenig bessergestellt als Arbeitnehmer in Schleswig-Holstein. Und Lebenshaltungskosten sind da noch gar nicht berücksichtigt.

Das Portal Gehalt.de hat für alle Bundesländer ausgerechnet, welche Rolle die jeweilige Hauptstadt für das Durchschnittsgehalt spielt. Hebt die hessische Landeshauptstadt Wiesbaden das Lohnniveau des Landes gerade einmal um vier Prozent, macht der Einfluss ...

