Straubing (ots) - Die Märkte jedoch lassen sich nicht mit markigen Sprüchen täuschen. Sie verlangen überzeugende Taten. Da jedoch hat Erdogan wenig zu bieten. Er war es selbst, der maßgeblich zur Verunsicherung beigetragen hat. Etwa mit der Ankündigung vor einigen Wochen, sich stärker in die Geldpolitik der türkischen Zentralbank einmischen zu wollen. Oder mit seiner Personalpolitik, bei der es ihm mehr um Loyalität als um Kompetenz geht. So ist sein Schwiegersohn Berat Albayrak Finanzminister geworden. Und hat mit dem Management der Krise, die offiziell keine sein darf, alles andere als überzeugt.



