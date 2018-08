Industriemetalle haben zuletzt einen deutlichen Absturz erlebt. Doch der E-Auto-Noom sorgt langfristig für eine wachsende Nachfrage. Für Anleger kann sich das lohnen.

Sie waren lange die Lieblinge der Börse. Seltene Industriemetalle sind aus der modernen Weltwirtschaft nicht mehr wegzudenken - und ein bevorzugtes Investment. Doch der seit Monaten schwelende Handelskonflikt zwischen den USA und anderen Ländern hat die Rohstoffpreise zuletzt abstürzen lassen. Seit dem Jahreshoch im Juni hat beispielsweise Kupfer knapp 16 Prozent an Wert verloren, bei Nickel waren es im selben Zeitraum rund zwölf Prozent. Selbst Zukunftsmetalle wie Lithium können sich dem Sog nicht entziehen.

Das Leichtmetall hat seit Jahresbeginn ein Drittel an Wert verloren. Kurzfristig ist keine Besserung in Sicht, erwartet Eugen Weinberg, Rohstoffexperte der Commerzbank: "Die Metallpreise werden von den zunehmenden Spannungen zwischen den USA und der Türkei belastet."

Investoren würden risikoscheuer: "Der US-Dollar, der daraufhin stark aufgewertet hat, ist ein zusätzlicher Belastungsfaktor." Dennoch sollten Anleger die Rohstoffe nicht abschreiben. Langfristig könnten die Preise für Industriemetalle wieder anziehen - vor allem wegen der wachsenden Nachfrage nach Elektroautos.

Im vergangenen Jahr wurden 1,15 Millionen Elektroautos verkauft. Laut Bloomberg New Energy Finance könnte die Zahl auf 30 Millionen im Jahr 2030 steigen. Dann könnten E-Autos 28 Prozent der globalen Fahrzeugflotte ausmachen. Ohne Industriemetalle läuft dabei nichts. Laut einer Studie der Rohstoffanalysten von CRU werden in einem Elektroauto 84 Kilogramm Kupfer, 30 Kilogramm Nickel und acht Kilogramm Kobalt verbaut.

Auch Kleinanleger können von dem Trend profitieren. Wer jedoch in physische Rohstoffe anlegt, muss einiges beachten. Möglichkeiten, am Rohstoffmarkt mitzumischen, gibt es beispielsweise über Indexfonds, sogenannte Exchange Traded Commodities (ETC), die die Wertentwicklung eines Terminkontraktes nachbilden.

Allerdings sind Preisentwicklungen bei Rohstoffen nicht mit Kursgewinnen bei Aktien gleichzusetzen. ETCs profitieren oft weniger stark von steigenden Preisen als der zugrunde liegende Rohstoff.

Anleger, die von dem Boom der Elektromobilität profitieren wollen, sollten einer Studie der US-Investmentbank JP Morgan zufolge insbesondere vier Metalle im Blick behalten: Lithium, Kobalt, Kupfer und Nickel. "Elektroautos bieten bei Basis-Metallen eine vielversprechende Möglichkeit für langfristig orientierte Investoren", schreiben die Analysten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...