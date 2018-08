Mannheimer Morgen über die Sicherung der Arbeitsplätze Überschrift: Versprechen für Jahrzehnte Welche Rolle die BASF für Ludwigshafen, nein, für die ganze Region spielt, wird deutlich, wenn man am Werksgelände entlangfährt: Selbst mit dem Auto, ohne Stau, dauert es etwa zehn Minuten, um von einem Ende zum anderen zu kommen. Das größte zusammenhängende Chemiewerk der Welt gibt mehr als 39 000 Menschen Arbeit. Darum darf die gesamte Region froh darüber sein, dass âEURzdie Anilin' den hiesigen Standort mit großen Investitionen stärkt - und so Arbeitsplätze sichert. Es ist erst ein paar Wochen her, da hat die BASF angekündigt, in China für 8,5 Milliarden Euro einen neuen Verbundstandort errichten zu wollen. Und nicht wenige dürften befürchtet haben, dass dies zulasten Ludwigshafens gehen könnte. Doch der Konzern investiert im wichtigen Zukunftsmarkt China, wo künftige Gewinne herkommen sollen, und bringt zugleich das Stammwerk auf Vordermann. Mit dem Bau der Acetylen- und der TDI-Anlage, selbst wenn es bei Letzterer ein paar Probleme gab, hat die BASF ein milliardenschweres, auf Jahrzehnte hin gültiges Bekenntnis zu Ludwigshafen abgelegt. Das Unternehmen macht also seine Hausaufgaben. Nun sind Stadt und Region gefordert, ihre zu machen - und beispielsweise die Verkehrsprobleme auf den Hochstraßen endlich in den Griff zu bekommen. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Jost Bauer

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2018 13:32 ET (17:32 GMT)