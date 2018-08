Die Iamgold Aktie konnte sich relativ zu anderen Aktien aus dem Sektor in den vergangenen zwölf Monaten einigermaßen stabil halten. Doch dem überaus schwachen Goldpreis konnte sich auch die Iamgold Aktie nicht entziehen. In den letzten fünf Wochen brach der Wert um mehr als 19 % ein und durchbrach damit die beiden langfristigen Wochen-Durchschnitte (52, 100), wie der Chart auf Wochenkerzenbasis unten deutlich macht. Das nächste Ziel könnte damit im Bereich bei ca. 4,20 US Dollar je Aktie liegen. ... (Kai Rademacher)

