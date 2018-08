Die neue Regierung verschreckt die Investoren. Schon im September könnte sich entscheiden, ob dem Land eine neue Finanzkrise droht.

An Ferragosto ist Italien eigentlich geschlossen. Mitte August, zu Maria Himmelfahrt, ist auch die Regierung im Urlaub. Aber in diesem Jahr ist das nicht ganz so: "Es gibt jemanden, der die Märkte gegen die Regierung aufbringen will, aber wir sind nicht erpressbar", meldete sich Vizepremier Luigi Di Maio zu Wochenbeginn zu Wort.

Der Chef der Koalitionspartei Bewegung Fünf Sterne sagte dem "Corriere della Sera", er sehe kein konkretes Risiko eines Angriffs von Spekulanten. "Wir sind nicht im Jahr 2011, und es regiert nicht Silvio Berlusconi." Damals stand Italien vor der Staatspleite, Berlusconi musste zurücktreten, und die Expertenregierung von Mario Monti übernahm.

Doch trotz Di Maios beruhigenden Worten: In diesem heißen August stehen die Zeichen in Italien auf Sturm. Die Kurse für italienische Staatsanleihen sind seit Antritt der populistischen Koalitionsregierung von Fünf Sterne und Lega vor zwei Monaten kontinuierlich gesunken.

Das trifft die italienischen Banken, denn sie halten große Bestände an heimischen Staatspapieren in ihren Büchern. Zusätzlich setzt den Geldhäusern die Türkeikrise zu, vor allem der Großbank Unicredit. Und das zu einem Zeitpunkt, wo die Banken endlich mit dem Abbau der Altlasten der faulen Kredite vorankommen.

Am Montag ist der Risikoaufschlag für italienische Staatsanleihen im Vergleich zu deutschen Papieren noch einmal gestiegen und liegt nun so hoch wie zuletzt Ende Mai. Für die zehnjährigen Bonds betrug der Renditeunterschied 2,53 Prozentpunkte. Die Nervosität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...