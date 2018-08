Zürich (ots) -



Zürich, 13. August 2018 - Die Zürcher Kantonalbank hat die

Untersuchung des US-Justizministeriums zum ehemaligen Geschäft der

Bank mit US-Kunden mit einem Deferred Prosecution Agreement (DPA)

abgeschlossen. Darin verpflichtet sich die Zürcher Kantonalbank zu

einer Zahlung von USD 98,5 Mio. Die Einigung hat keinen negativen

Einfluss auf das Geschäftsergebnis 2018 der Bank.



Die Zürcher Kantonalbank hat heute bekanntgegeben, dass sie einen

Vergleich mit dem US-Justizministerium (DoJ) im Zusammenhang mit

ihrem ehemaligen Geschäft mit US-Kunden abgeschlossen hat. Dabei hat

sich die Bank zu einer Zahlung von USD 98,5 Mio. verpflichtet.



Die Bank geht davon aus, dass ein aktueller und ein inzwischen

pensionierter Mitarbeiter, die im Zusammenhang mit der

US-Steuerangelegenheit im Jahr 2012 angeklagt wurden, ihre

Rechtsfälle ebenfalls bald abschliessen können.



Die Zahlung der Zürcher Kantonalbank an die US-Behörden hat keinen

negativen Einfluss auf das Geschäftsergebnis 2018 und die

Kapitalstärke der Zürcher Kantonalbank sowie auf die

Gewinnausschüttung an Kanton und Gemeinden. Die Zürcher Kantonalbank

hat ihr grenzüberschreitendes Vermögensverwaltungsgeschäft seit 2009

sukzessive angepasst. Sie setzt auf eine konsequent steuerkonforme

Geschäftspolitik und hat sich in der Marktabdeckung auf ausgewählte

Kernmärkte mit Schwerpunkt Europa fokussiert.



Dr. Jörg Müller-Ganz, Präsident des Bankrats: «Wir sind

erleichtert, dass wir nach sieben Jahren die Untersuchung in einem

sachlichen Dialog mit den US-Behörden abschliessen konnten. Die nun

erreichte Lösung zieht einen Schlussstrich unter dieses Verfahren und

beseitigt die damit verbundenen Unsicherheiten. Wir freuen uns

darauf, die positive Entwicklung unserer Bank weiter voranzutreiben.

Die Zürcher Kantonalbank ist mit ihrer äusserst soliden

Kapitalisierung und starken Marktstellung in einer guten Position, um

auch die Zukunft erfolgreich zu gestalten.»



Martin Scholl, Vorsitzender der Generaldirektion: «Mit der

Einigung konnten wir diese langjährige Angelegenheit nun

abschliessen. Ich danke unserem Eigentümer sowie unseren Kunden und

Mitarbeitenden für die anhaltende Unterstützung und ihr Vertrauen in

die Zürcher Kantonalbank.»



Über die Zürcher Kantonalbank



Die Zürcher Kantonalbank ist eine führende Universalbank im

Wirtschaftsraum Zürich mit nationaler Verankerung und internationaler

Ausstrahlung. Sie ist eine selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt

des Kantons Zürich und wird von den Ratingagenturen Standard &

Poor's, Moody's und Fitch mit der Bestnote (AAA bzw. Aaa) eingestuft.

Mit über 5'000 Mitarbeitenden bietet die Zürcher Kantonalbank ihren

Kunden eine umfassende Produkt- und Dienstleistungspalette. Zu den

Kerngeschäften der Bank zählen das Finanzierungsgeschäft, das

Vermögensverwaltungsgeschäft, der Handel und der Kapitalmarkt sowie

das Passiv-, Zahlungsverkehrs- und Kartengeschäft. Die Zürcher

Kantonalbank bietet ihren Kunden und Vertriebspartnern umfassende

Produkte und Dienstleistungen im Anlage- und Vorsorgebereich an.



