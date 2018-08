Erstmals werden Goji-Beeren in Marokko angebaut. Die Investoren hinter diesem Projekt wollen das Land zu einem der bedeutendsten Erzeuger weltweit machen. Die Farm, wo die Goji-Beeren angebaut werden, hat 400 ha, wovon 50 ha bereits in Produktion sind. Bildquelle: Shutterstock.com Die ersten Goji-Beeren sind in einigen Verkaufsstellen, bei Einzelhändlern und Supermärkten auf dem...

