Das neuseeländische Nachernteunternehmen Seeka Limited gab Pläne bekannt, über die nächsten drei Jahre 18 Millionen NZD in sein Unternehmen in Northland zu investieren. Seeka investiert in neue Nacherntekapazität, Verpackungsmaschine, Verpackungsbetrieb und Kühllager in Kerikeri. Bildquelle: Shutterstock.com Die Investition wird die Kapazität des Unternehmens...

Den vollständigen Artikel lesen ...