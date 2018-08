Der Nikkei-Index startet mit einem Plus in den Handel. Dennoch steht die Währungskrise in der Türkei im Fokus der Anleger in Fernost.

Die Tokioter Börse ist am Dienstag mit einem Plus in den Handel gestartet, nachdem der rasante Verfall der türkischen Lira etwas gebremst wurde. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index legte im Vormittagshandel 1,2 Prozent zu auf 22.110 Punkte. Der breiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...