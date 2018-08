Die "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu grün-gelben Annäherungssignalen:

"Damit solche Dreierbündnisse auch im Bund zustande kommen, müssen FDP und Grüne hier ebenfalls kooperationsfähiger werden. Denn die Zersplitterung der Parteienlandschaft wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nur noch Dreierbündnisse zulassen. Die aktuelle Große Koalition dürfte die letzte sein. Die FDP spürt gerade, dass die Entscheidung gegen Jamaika viele Sympathien gekostet hat. Auf der anderen Seite schießen die Grünen in den Umfragen nach oben und wollen daraus endlich etwas machen. Beide haben also ein Motiv. Und was die ideologischen Fragen angeht, so gibt es auch da Überbrückungsmöglichkeiten."/be/DP/she

