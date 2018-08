Changsha, China (ots/PRNewswire) - SANY, Chinas größter Baggerhersteller, hat kürzlich das weiterentwickelte Baggermodell SY50U auf den Markt gebracht, das ein größeres Spektrum an Arbeitsbedingungen abdeckt als die Vorgängermodelle SY16C und SY35U.



Dank des Kurzheckprinzips ist die Maschine noch flexibler



Das brandneue Baggermodell SY50U wurde speziell für höhere Anforderungen im Städtebau, in landwirtschaftlichen Anwendungen, in der Landschaftsgestaltung usw. konzipiert. "Der Kurzheckradius und die unabhängige Auslegerschwenkung des Modells SY50U ermöglichen den Betrieb bei extrem engen Platzverhältnissen. Die maximale Distanz der Auslegerschwenkung beträgt 710 mm auf der rechten Seite und 745 mm auf der linken Seite, wodurch die Maschine nahe der Wandecke eingesetzt werden kann, ohne dass diese dauernd verschoben werden muss", sagt Tan Xin, ein Designer des Modells SY50U.



Wichtige Komponenten sparen Energie und verbessern die Effizienz



Das Modell SY50U verfügt über einen umweltfreundlichen Tier-4-Motor, ein hochentwickeltes SLSS-Hydrauliksystem, eine optimale Leistungssteuerung und eine Arbeitsmodusauswahl, durch welche die Geschwindigkeit und Leistung erhöht sowie gleichzeitig der Treibstoffverbrauch reduziert werden kann. Felddaten zeigen, dass der Treibstoffverbrauch mit dem Modell SY50U um 15% gesenkt und die Effizienz um 14,2% erhöht werden kann.



Bob, ein Kunde aus Australien, lobte das Modell SY50U von SANY, nachdem er es im Rahmen seines Bauprojekts eingesetzt hatte. "Ich habe SANY SY50U vor ein paar Monaten gekauft. Die Maschine ist leistungsfähig und einfach zu bedienen. Im Vergleich zu anderen Maschinen von mir spart man mit dem Modell SY50U mehr Treibstoff. Zudem ist es effizienter." Er fügte hinzu, dass das Modell SY50U eine kosteneffiziente Maschine sei und er damit den Projektzeitplan deutlich vorantreiben konnte.



Ideal für raue Arbeitsbedingungen



Das Modell SY50U kann dank der Vorheizautomatik mittels des Motors auch bei rauen Arbeitsbedingungen mit tiefen Temperaturen eingesetzt werden. Der SY50U ist sogar bei Temperaturen von unter minus 15 Grad einsatzfähig.



Benutzerfreundliche und angenehme Bedienung der Maschine



Maschinen im Schwerlastbereich müssen nicht unbedingt schwer und unangenehm handhabbar sein. Sie können bequem und einfach zu bedienen sein - wie das Modell SY50U. Das mit Weitblick, verstellbarem Sitz und Klimaanlage ausgerüstete Modell SY50U ist ideal für den Einsatz auf verschiedenen Baustellen.



Der Bagger ist mit einer großen Motorhaube ausgestattet, die einfach zu öffnen ist und es dem Bediener ermöglicht, die Maschine vor Ort täglich zu warten. Durch die zentralisierte innere Struktur der Maschine, die sämtliche wichtigen Komponenten im hinteren Bereich des Baggers umfasst, darunter Luftfilter, Ölfilter, Wasserabscheider, Ölmessstab, Ausgleichsbehälter und Öffnung zum Öl auffüllen, können Wartungsschwierigkeiten erheblich reduziert werden.



John, ein amerikanischer Kunde, der das Modell SY50U zum Renovieren seines Bauernhofs gekauft hat, sagte, dass der SY50U über einen größeren Sitz sowie eine Klimaanlage verfüge, wodurch das Bedienen auch an sehr heißen Tagen angenehm sei. "Die wartungsfreundliche Konstruktion des Modells SY50U spart Zeit und Geld. Ich kann die tägliche Wartung sowie einfache Reparaturarbeiten selber durchführen", fügte er an.



Das weiterentwickelte Baggermodell SY50U ist ab sofort in den USA, Europa und Australien verfügbar und hat zum Ziel, den Kunden in diesen Regionen mehr Komfort und Effizienz zu bieten.



Weitere Details erhalten Sie unter: globale Kunden: 0086-731-85835199 australische Kunden: 1800 GO SANY (1800 467 269) offizielle Webseite: www.sanyglobal.com E-Mail: sales31@sanygroup.cn Folgen Sie uns auf: Facebook: SANY Group WeChat: SanyWorldwide



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/729595/SANY_excavator.jpg



OTS: SANY newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129713 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129713.rss2