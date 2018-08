Die Aktie bewegt sich seit Februar in einer Seitwärtsbewegung, die sich in den letzten Wochen sehr volatil zwischen 20,00 Euro und 23,50 Euro gezeigt hat und es könnte jetzt zu einer Entscheidung kommen, für welche Richtung sich der Kurs entscheidet. Die Chartindikatoren sehen vergleichsweise schwach aus; was allerdings Hoffnung machen kann, ist die Unterstützung im Bereich von 20,00 Euro die jetzt einen weiteren Halt geben könnte und von der es ...

