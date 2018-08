Reicht das Kapital nicht für den Kauf von Agrarland, sind Aktien von landwirtschaftlichen Betrieben ein interessante Alternative. Doch die Großbauern und Viehzüchter haben ihre Tücken. Worauf Anleger setzen können.

Hedgefondsmanager Graham Birch schult auf Landwirt um. Für den weltgrößten Vermögensverwalter Blackrock steuerte er einst einen Agrarfonds. Jetzt betreibt er mehrere Farmen im Südwesten Englands mit 930 Hektar Land.

Acker- und Weideflächen sind bei Börsenprofis beliebt, weil sie sich nicht vermehren lassen. Ihr Wert steigt stetig. Nur wenige Privatanleger haben aber die Mittel, um große Agrargrundstücke zu kaufen. Ihnen bleiben als Alternative börsennotierte Grundbesitzer.

Farmaktien eignen sich nur als Beimischung im Depot, weil sie wegen der Abhängigkeit vom Wetter und den Rohstoffmärkten stark schwanken. Krisenresistenter sind breit aufgestellte Konzerne, die neben Landbesitz und Ackerbau weitere Standbeine haben.

Zu diesen gehört die brasilianische Adecoagro mit Sitz in Luxemburg. Der Konzern baut Zuckerrohr und Getreide auf eigenem Grund in Brasilien, Argentinien und Uruguay an. Zusätzlich betreibt er Milchwirtschaft und verarbeitet Zucker zu Ethanol. Lange trieb vor allem die Nachfrage nach Biosprit die Aktie. Im Juni ist der Börsenpreis für Ethanol aber abgerutscht und hat den Kurs gedrückt. Größter Unsicherheitsfaktor ...

