Der Immobilienboom macht Ackerland zum Spekulationsobjekt. Was hinter den riskanten Geschäften steckt, wie Anleger von steigenden Preisen profitieren.

Ein Dieselaggregat knattert auf dem Kohlfeld im rheinischen Dormagen. Der Diesel treibt die Bewässerungsanlage an, denn der Boden ist knochentrocken. Hans Heinrich Meller, 57, dem der Acker gehört, beschwert sich trotzdem nicht. Er ist Banker und nur im Nebenerwerb Landwirt. Seit 2008 kauft er Ackerland in der Region. Die Rendite durchs Verpachten ist bescheiden, aber mehr als der Nullzins bei der Bank. Und sein fruchtbarer Acker wird wertvoller. Denn jeden Tag gehen in Deutschland 70 Hektar verloren. Für Straßen, Wohnungen und Gewerbe.

Anders als für Banker Meller ist die Trockenheit für viele Landwirte ein ernstes Problem. Der Deutsche Bauernverband meldet für Weizen ein Viertel weniger Ertrag als im vergangenen Jahr. Kommt weniger Geld über die Ernten rein, lassen sich die Kreditraten für Maschinen oder Saatgut nicht mehr stemmen. "Landwirte mit wenig finanziellen Rücklagen sind dann häufig gezwungen, Ackerland zu verkaufen und zurückzupachten", sagt Christoph von Schenck, Geschäftsführer von Schencks Land- und Forstimmobilien, einem Lizenzpartner des Maklers Engel & Völkers.

Deutschlandweit wechseln pro Jahr rund 42 000 Hektar Acker den Besitzer. Wie viele Investoren unter den Käufern sind, ist unklar. Zahlen gibt es nur für einzelne Bundesländer: In Sachsen liegt deren Quote offiziell bei 3,6 Prozent. Rechnet man noch branchenfremde Unternehmen dazu, dürfte der Anteil deutlich höher sein.

So kaufte beispielsweise die Lürssen Werft Agrarbetriebe mit mehreren Tausend Hektar in Sachsen-Anhalt. Der Dax-Konzern Munich Re hält ehemalige Ländereien der insolventen KTG Agrar in Brandenburg. Experten schätzen, dass in den neuen Bundesländern ein Drittel des Ackerlands in der Hand von Nichtlandwirten ist. Anders als Finanzinvestoren kaufen private Anleger in der Regel keine ganzen Betriebe, sondern nur Ackerflächen. Das Gros will verpachten, nicht bewirtschaften. Zuletzt war das Angebot an Böden knapp, kaum einer wollte verkaufen. Kein Wunder: In den vergangenen zehn Jahren hat sich der Preis pro Hektar verdoppelt, das macht Appetit auf mehr. "Wir könnten ein Vielfaches von dem verkaufen, was wir im Angebot haben", sagt Claus-Gerd Ruschmeyer, Agrarlandmakler in Göttingen. Der unsichere Euro und der Niedrigzins treiben Anleger in Sachwerte - und eben auch in Ackerland.

Der Run auf Agrarflächen produziert in einigen Regionen irrationale Preise. In Oberbayern kostete der Hektar Acker im vergangenen Jahr 116 463 Euro, das Fünffache des Bundesdurchschnitts. Seit 2008 hat sich der Preis in diesem Bezirk verdreifacht. Dort lässt sich für Anleger nur schwer Geld verdienen. Ebenso kritisch sind Regionen mit sandigem Boden, etwa in Brandenburg. Ihnen macht die Trockenheit besonders zu schaffen. Zwar trägt der Landwirt und Pächter des Ackers das wirtschaftliche Risiko. Aber wenn er die Pacht nicht mehr zahlen kann, hat auch der Eigentümer ein Problem.

Wie viel ein Acker an Pacht abwirft, hängt von den Feldfrüchten ab, die sich dort anbauen lassen. Je höher deren Marge ist, desto mehr Pacht kann der Eigentümer verlangen. Erdbeeren oder Spargel bringen mehr als Getreide. Die Pacht kann jedoch nur so hoch sein, dass der Landwirt gerade noch Geld verdienen kann. Die pleitegegangene KTG Agrar ist auch an zu hohen Pachten gescheitert. Um nach dem Verkauf von Land weiter ein großes Rad drehen und Anlegern hohe Umsätze zeigen zu können, hat KTG andere Pächter überboten.

Für Anleger gibt es vier Strategien, um Rendite aus dem Acker zu holen. Die WirtschaftsWoche hat analysiert, ob sie sich lohnen, wo sie sich umsetzen lassen sowie welche rechtlichen Spielregeln dabei zu beachten sind (siehe Kasten oben).

1. Mit Gewinn verkaufen

Im Einkauf liegt der Gewinn, auch beim Acker. Schnäppchen aber sind rar. In Bayern etwa müssen Käufer von Ackerland das 144-Fache einer Jahrespacht ausgeben, in Baden-Württemberg das 104-Fache. Dass die Pachten nachziehen, ist unwahrscheinlich.

Hohe Aufschläge auf den Einstandspreis sind im Westen und Süden Deutschlands nur noch für Käufer möglich, die vor dem Immobilienboom investiert haben. So kaufte beispielsweise der Kölner Vermögensverwalter Thomas Schwind 2005 einige Hektar Acker in Nörvenich am Nordrand der Eifel. Inzwischen hat er einen Teil davon für 70 000 Euro je Hektar verkauft, etwa doppelt so viel, wie er selbst ausgegeben hat.

Potenzial gibt es noch in den neuen Bundesländern. Zwar sind dort die Preise zuletzt schneller gestiegen als im Westen, aber die Lücke ist nach wie vor groß. Ein Hektar Acker in Bayern kostet im Schnitt das 2,6-Fache dessen, was in Mecklenburg-Vorpommern fällig wird. Ein bayrischer Eigentümer erhält jedoch nur das 1,4-Fache an Pacht von dem, was sein Pendant in Mecklenburg-Vorpommern kassiert. Gemessen daran ist im Osten noch Luft nach oben.

Potenzieller Baugrund gesucht

"In den neuen Bundesländern kommen verstärkt Agrarflächen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...