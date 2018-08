Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Fraport von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 84 auf 74 Euro gesenkt. Analyst Patrick Creuset rechnet in einer am Dienstag vorliegenden Studie ab dem kommenden Jahr mit einer Verlangsamung des Gewinnwachstums auf im Schnitt 4 Prozent jährlich bis 2022. Im gleichen Zeitraum dürften sich die Investitionen gegenüber 2017 verdoppeln. Die Steigerung der Passagierzahlen dürfte in diesem Sommer ihren Höhepunkt erreicht haben, so der Experte, und im Einzelhandelsgeschäft gebe es Gegenwind./ag/ajx

Datum der Analyse: 14.08.2018

ISIN DE0005773303

AXC0032 2018-08-14/07:00