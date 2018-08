Die kanadische Frachtfluggesellschaft Cargojet Inc. (ISIN: CA14179V1076, TSE: CJT) wird unverändert eine Quartalsdividende in Höhe von 0,2120 kanadischen Dollar (CAD) ausschütten. Die nächste Auszahlung erfolgt am 5. Oktober 2018 (Record day: 20. September 2018). Insgesamt schüttet das Unternehmen auf das Jahr gerechnet 0,848 CAD an seine Aktionäre aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 70,64 CAD (Stand: 13. August 2018) entspricht dies einer aktuellen ...

