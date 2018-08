Im Juli ist der Linksnationalist Lopez Obrador Mexikos neuer Präsident geworden. Nun plant er eine Milliardeninvestition in die Ölbranche.

Mexikos künftiger Präsident Andres Manuel Lopez Obrador hat Investitionen in die Ölbranche in Höhe von mehr als elf Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Damit sollen die Kapazität der heimischen Raffinerien erhöht und die steigenden Importe von Ölprodukten gedrosselt werden.

Lopez Obrador sagte am Montag vor Reportern, seine Regierung wolle 2,6 Milliarden Dollar in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...