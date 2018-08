Eine neue Abschreibung auf den Metro-Anteil beschert dem Elektronikhandelskonzern Ceconomy Verlust und auch RWE legt einen gedämpften Halbjahresgewinn vor. Die Ergebnisse im Überblick.

Zahlreiche Firmen legen dieser Tage ihre aktuellen Quartals- und Halbjahresbilanzen vor. Ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse vom Dienstag:

Niedrige Stromhandelspreise dämpfen Gewinn von RWEDer Energiekonzern RWE kämpft vor der Zerschlagung der Tochter Innogy mit Gewinneinbußen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei im ersten Halbjahr bezogen auf die Kennziffer "RWE stand alone" auf 1,1, Milliarden Euro nach 1,4 Milliarden im Vorjahreszeitraum geschrumpft, teilte der Konzern am Dienstag mit. Damit traf RWE die Markterwartungen. Im Gesamtjahr peilt RWE 1,4 bis 1,7 Milliarden Euro an. Der Rückgang sei vor allem auf die niedrigeren Stromgroßhandelspreise zurückzuführen. "RWE stand alone" umfasst die Kerngeschäftsfelder Braunkohle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...