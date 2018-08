The following instruments on XETRA do have their first trading day 14.08.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 14.08.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0255446 TOYOTA FIN.AUSTR.2020 MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA CA00206RGB20 AT + T 18/25 BD00 BON CAD N

CA XFRA CH0401956898 CBQ FINANCE 18/21 MTN BD01 BON CHF N

CA XFRA DE000DDA0L09 DZ BANK IS.A984 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0L41 DZ BANK IS.A988 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0L58 DZ BANK IS.A989 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0L66 DZ BANK IS.A990 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0LZ4 DZ BANK IS.A983 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JSB3 DEKA MTN SERIE 7611 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HVB2QF4 UC-HVB CALL48 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1QAS9 LBBW STUFENZINS 18/23 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1QAT7 LBBW STUFENZINS 18/24 BD02 BON EUR N

CA XFRA US404121AH82 HCA INC. 18/26 BD02 BON USD N

CA XFRA US404121AJ49 HCA INC. 18/28 BD02 BON USD N

CA XFRA US912796QW24 US TREASURY BILL 2019 ZO BD02 BON USD N

CA XFRA US95040QAE44 WELLTOWER INC. 18/23 BD02 BON USD N

CA XFRA US95040QAF19 WELLTOWER INC. 18/48 BD02 BON USD N

CA XFRA USL5150GAC26 INTELSAT LUX. 18/23 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1861195920 AUTO.GUADAL. 18/29 BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1864418857 BANFF M. SUB 18/26 REGS BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1865632555 SWEDBANK 18/21 MTN BD03 BON EUR N

CA AY21 XFRA US0547547002 AYTU BIOSCIENCE DL -,0001 EQ00 EQU EUR N