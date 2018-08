The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.08.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.08.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DZ1JMD3 DZ BANK IS.A73 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH3F81 HSH NORDBANK IS 10/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH5XW7 HSH NORDBANK ZS 4 16/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0NAC2 LBBW STUFENZINS 12/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB5482 LDSBK.SAAR IHS.548 VAR BD00 BON EUR N

CA AJV1 XFRA USU0535VAC64 AVIATION CAP.GRP 15/18 BD00 BON USD N

CA XFRA XS0163019143 EI GROUP 03/18 BD00 BON GBP N

CA XFRA XS0687682681 GOLDM.S.INTL 12/18 FLRMTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3GT6 LB.HESS.-THR.INFL.02/12 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH6JQ6 HSH NORDBANK GMZ 2 17/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013336245 CREDIT AGRI. 18-28 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0140198044 PRUDENTIAL PLC 01/31 BD01 BON GBP N

CA XFRA DE000BLB3PT3 BAY.LDSBK.DUO 15/18 DTE BD02 BON EUR N

CA XFRA US44987DAE67 ING BK NV 15/18 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA US44987DAF33 ING BK NV 15/18 FLR MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US53944VAJ89 LLOYDS BANK 2018 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1836421971 BMW FIN. NV 18/20 FLR MTN BD02 BON EUR N

CA BCZ XFRA CA87971M1032 TELUS CORP. EQ00 EQU EUR N