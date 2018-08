FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

2AR1 XFRA US0423155078 ARMOUR RES.REIT DL-,0001 0.167 EUR

59S XFRA AU000000SCG8 SCENTRE GROUP UTS 0.071 EUR

61E XFRA CA29269C2076 ENERCARE INC. 0.056 EUR

MO7A XFRA US6153942023 MOOG INC. CL.A DL 1 0.220 EUR

SV2 XFRA US8163001071 SELECTIVE INS. GRP DL 2 0.158 EUR

OT4 XFRA US6896481032 OTTER TAIL DL 5 0.294 EUR

NNA XFRA AU000000MFG4 MAGELLAN FINL GRP 0.575 EUR

FF6 XFRA US33767D1054 FIRSTCASH INC. DL-,01 0.193 EUR

2NV XFRA US29414J1079 ENVIVA PARTNERS LP DL-,10 0.554 EUR

G8O2 XFRA CA73106R1001 POLARIS INFRASTRUCT. 0.132 EUR

BEW XFRA CA2553311002 DIVERSIFIED ROYALTY 0.012 EUR