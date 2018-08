FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

AT4 XFRA US03820C1053 APPLIED IND. TECHS 0.264 EUR

FDK XFRA US0298991011 AMERICAN STAT.WTR DL 2,50 0.242 EUR

AGJ XFRA US0010841023 AGCO CORP. DL-,01 0.132 EUR

RYTB XFRA SG1V12936232 STARHUB LTD 0.026 EUR

SBOA XFRA SG1R50925390 SEMBCORP INDS NEW SD-,25 0.013 EUR

UOB XFRA SG1M31001969 UTD OV. BK SD 1 0.319 EUR

WHE XFRA KYG686121032 PACIFIC TEXTIL.HD HK-,001 0.021 EUR

LMP XFRA KYG5427W1309 LEE+MAN PAPER MAN.HD-,025 0.022 EUR

FDM XFRA KYG367381053 FRESH DEL MONTE PROD. 0.132 EUR

0SU XFRA US86722Y1010 SUNCOKE ENER.P.UTS DL-,01 0.352 EUR

PS8 XFRA US7415111092 PRICESMART INC. DL-,0001 0.308 EUR

2RM XFRA US75524W1080 RE/MAX HLDGS A DL -,0001 0.176 EUR

UVW XFRA AU000000RKN9 RECKON LTD. 0.019 EUR

EMC1 XFRA CH0016440353 EMS-CHEMIE HLDG NAM.SF-01 16.343 EUR

SWC XFRA CA82028K2002 SHAW COMM. N-VTG B 0.066 EUR

EN3 XFRA CA29250N1050 ENBRIDGE INC. 0.448 EUR

9CO XFRA CA2208741017 CORUS ENTERTAIN.B NVTG 0.063 EUR

QNC1 XFRA CA0985461049 BONTERRA ENERGY CORP. 0.067 EUR

PJXB XFRA BRPETRACNPR6 PETROLEO BRAS.SA PET.PFD 0.011 EUR

FUK XFRA BMG3685C1029 FUJIKON INDS HLDGS HD-,10 0.006 EUR

EM7A XFRA BMG313891027 EMPEROR ENTMT HOTEL SUBD. 0.006 EUR

EM3A XFRA BMG3036C2239 EMPEROR INTL SUBDIV.HD-01 0.007 EUR

DHU XFRA BMG0585R1060 ASSURED GUARANTY DL-,01 0.141 EUR

6GE XFRA US3722842081 GENIE ENERGY LTD B DL-,01 0.066 EUR

DLLN XFRA US2578672006 DONNELLEY NEW DL 1,25 0.026 EUR

PJXC XFRA BRPETRACNOR9 PETROLEO BRAS.SA PET. 0.011 EUR

AEBA XFRA US0185223007 ALLETE INC. NEW 0.492 EUR

2L3 XFRA US50218P1075 LSC COMMUNICATIONS DL-,01 0.229 EUR

PEN XFRA US69318G1067 PBF ENERGY INC. CL.A 0.264 EUR

S3T XFRA US8256901005 SHUTTERSTOCK INC. DL-,01 2.637 EUR

SRU XFRA US8536661056 STAND. MOTOR PROD. DL 2 0.185 EUR

MUO XFRA US6253831043 MULTI-COLOR CORP. 0.044 EUR

0TA XFRA CA8934631091 TRANSALTA RENEWABLES INC. 0.052 EUR

11P XFRA US69318Q1040 PBF LOGISTICS LP UTS 0.435 EUR

MBE XFRA US60740F1057 MOBILE MINI INC. DL-,01 0.220 EUR