FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA AU3SG0000086 NSW TREASURY CORP. 2020

2PN XFRA PLPHN0000014 POLSKI HLDG NIER. B-1-ZY1 0.063 EUR

LTO XFRA USY5217N1183 LARSEN+TOUBRO GDR/1 IR 2 0.204 EUR

VET XFRA US92240G1013 VECTREN CORP. 0.395 EUR

WXE XFRA US9030021037 UMH PROPERTIES INC.DL-,10 0.158 EUR

TBH XFRA US8793691069 TELEFLEX INC. DL 1 0.299 EUR

DYH XFRA US87612E1064 TARGET CORP. DL-,0833 0.562 EUR

TFC XFRA US8722751026 TCF FINL CORP. DL-,01 0.132 EUR

SYX XFRA US8477881069 SPEEDWAY MOTORSPORTS 0.132 EUR

SEZ XFRA US84756N1090 SPECTRA ENERG. PARTN. LP 0.671 EUR

SZR XFRA US8448951025 SOUTHWEST GAS HLDGS DL 1 0.457 EUR

RRC XFRA US7588491032 REGENCY CENT DL-,01 0.488 EUR

PQ3 XFRA US74386T1051 PROVIDENT FINL SVCS DL-01 0.185 EUR

PJXA XFRA US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO ADR/2 0.024 EUR

PJX XFRA US71654V1017 PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N 0.024 EUR

MMY XFRA US5779331041 MAXIMUS INC. 0.040 EUR

USS XFRA US5658491064 MARATHON OIL DL 1 0.044 EUR

LMO XFRA US5367971034 LITHIA MOTORS INC. A 0.255 EUR

LLY XFRA US5324571083 ELI LILLY 0.494 EUR

KOG XFRA US5010441013 KROGER CO. DL 1 0.123 EUR

KLA XFRA US4824801009 KLA-TENCOR CORP. DL-,001 0.659 EUR

JBL XFRA US4663131039 JABIL DL-,001 0.070 EUR

INP XFRA US4601461035 INTL PAPER DL 1 0.417 EUR

OLZ XFRA US45031U1016 ISTAR INC. A DL -,001 0.079 EUR

WXF XFRA US4327481010 HILLTOP HLDGS INC. DL-,01 0.062 EUR

HR6 XFRA US4219461047 HEALTHCARE RLTY TR. DL-01 0.264 EUR

37G1 XFRA US40124Q2084 GUARANTY TRUST GDR REG S 0.036 EUR

PEO XFRA US30161N1019 EXELON CORP. 0.303 EUR

EDC XFRA US2091151041 CONSOLIDATED EDISON 0.628 EUR

ENY XFRA US1717981013 CIMAREX ENERGY DL-,01 0.141 EUR

CXU XFRA US1713401024 CHURCH + DWIGHT CO. DL 1 0.191 EUR

CF2 XFRA US1630721017 CHEESECAKE FACTORY DL-,01 0.290 EUR

C4F XFRA US1252691001 CF INDS HLDGS DL-,01 0.264 EUR

SR41 XFRA MHY7546A1221 SCORPIO BULKERS DL-,01 0.018 EUR

OWQ XFRA US0389231087 ARBOR RLTY TR.INC. DL-,01 0.220 EUR