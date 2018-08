FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.08.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

VOW5 XFRA US9286624021 VOLKSWAGEN AG VZ ADR1/5

VOW4 XFRA US9286623031 VOLKSWAGEN AG ADR 1/5/O.N

1ZW XFRA CH0256424794 ORIFLAME HLDG NAM. SF1,50