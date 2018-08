Die Bawag Group gibt heute für das erste Halbjahr 2018 einen Periodengewinn vor Steuern von 269 Mio. EUR bekannt, dies ist ein Anstieg von 9% gegenüber dem Vorjahr, getrieben durch höhere operative Erträge. Der Return on Tangible Equity (@12% CET1) belief sich auf 15,8%. Die Cost/Income Ratio erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund der im vierten Quartal 2017 abgeschlossenen Akquisitionen um 1,8 Prozentpunkte auf 43,8%. Die CET1 Quote (unter Vollanwendung der CRR) stieg unter Berücksichtigung des Zwischengewinns gegenüber Ende 2017 um 170 Basispunkte auf 15,2% an. "Wir haben im ersten Halbjahr 2018 solide Ergebnisse erwirtschaftet, das unter anderem von starkem Kapitalaufbau, Umsetzung unserer operativen Transformationspläne und...

Den vollständigen Artikel lesen ...